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Смартфоны Samsung получат чипы от AMD 

Lenta.ru 1 час назад
Смартфоны Samsung получат чипы от AMD
Фото: Artur Widak / Getty Images
AMD выпустит графические процессоры для смартфонов Samsung. Об этом в своем Twitter сообщает инсайдер под ником Ice Universe.
Популярный IT-блогер и инсайдер рассказал, что Samsung договорилась с AMD, которая является одним из лидеров на рынке графических процессоров и видеокарт, о производстве чипа. Графический процессор (GPU) будет анонсирован в июне.
При этом специалист уточнил, что сроки выхода созданного в партнерстве Samsung и AMD чипа неизвестны. Также нет информации о том, какие характеристики будет иметь новый процессор и какие устройства корейской компании получат новое оборудование. Ранее сетевые инсайдеры рассказывали, что выпуск процессор Exynos с интегрированной графикой от AMD ожидается во втором или третьем квартале года.
Изучившие отчет Ice Universe журналисты издания SamMobile напомнили о том, что ранее неанонсированный процессор Samsung и AMD прошел тестирование в бенчмарках. В частности, чип обошел процессор A14 Bionic от Apple, установленный в актуальных iPhone. Например, в тесте Manhattan 3.1 от GFXBench неизвестный чип выдал 181,8 кадров в секунду, тогда как A14 Bionic показал лишь 120 fps.
В начале февраля AMD отчиталась об успешных итогах последнего квартала. В компании рассказали о хороших финансовых показателях, отметив, что из-за высокого спроса на полупроводники и другие компоненты AMD не удается полностью удовлетворить потребности своих партнеров.
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Наука и техника , Apple
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