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Spotify по популярности в России начал опережать Apple Music 

ТАСС и ещё 1 59 минут назад
Spotify начал опережать Apple Music в России
Фото: Reuters
Шведский аудиостриминговый сервис Spotify после официального запуска в России летом 2020 года начал опережать по аудитории Apple Music, приблизившись к наиболее популярным у россиян Boom и "Яндекс. Музыке". Об этом свидетельствуют данные мобильных операторов связи, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, согласно данным "Мегафона", в 2020 году аудитория Boom ("ВКонтакте") и "Яндекс. Музыки" составила 56,6% и 18,7% соответственно, третье место занял Spotify с долей 12,1%. Также в топ-5 приложений у пользователей "Мегафона" вошли Apple Music (10,2%) и YouTube Music (1,6%).
У пользователей "Билайна" Spotify в 2020 году также оказался популярнее Apple Music, заняв пятое место, хотя на него пришлось 3,6% аудитории. Помимо Spotify, в топ-5 попали "Яндекс. Музыка" (37%), Boom (33,1%), YouTube Music (17,1%), Dezeer (6,2%). По сравнению с 2019 годом топ-3 остался неизменным, а занимавший тогда четвертое место Apple Music по итогам 2020 года не попал в топ-5. В целом аудитория музыкальных сервисов в сети "Билайна" за год выросла почти на 20%, подсчитали в компании.
Вместе с тем пользователи другого мобильного оператора — Tele2 — все еще отдают предпочтение Apple Music, а не Spotify (12% против 7%), сервисы заняли третье и четвертое места соответственно. Лидеры рейтинга в 2020 году среди абонентов Tele2 — Boom (55%) и "Яндекс. Музыка" (20%), на пятом месте — "СберЗвук" (5%).
Spotify — самый популярный аудиостриминговый сервис по подписке в мире, который насчитывает более 345 млн пользователей, включая 155 млн подписчиков Spotify Premium, в 93 странах мира. В феврале 2021 года Spotify анонсировал запуск еще в 85 странах. В России сервис запустился 15 июля 2020 года.
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Наука и техника , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , Apple , ИТАР-ТАСС
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