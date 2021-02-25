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Рогозин пригласил делегацию NASA посетить пилотируемый пуск на Байконуре в апреле 

ТАСС 50 минут назад
Рогозин пригласил NASA посетить пилотируемый пуск на Байконуре
Фото: ТАСС
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с временно исполняющим обязанности главы NASA Стивеном Юрчиком. Об этом говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в четверг.

"Была затронута тема договоренностей о постоянном присутствии на МКС как российских, так и американских экипажей. В завершение беседы Дмитрий Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, стороны обсудили сотрудничество по теме изучения изменения климата при помощи космической техники. Рогозин рассказал о подготовке к запуску гидрометеорологического спутника "Арктика-М", который должен отправиться на орбиту 28 февраля, и поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.
"Стороны обменялись приветственными словами, отметив взаимное удовлетворение уровнем сотрудничества между космическими ведомствами России и США в том числе по программе Международной космической станции и выразив надежду на расширение взаимодействия", — добавили в Роскосмосе.
Накануне Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к МКС в 2021 году состоится 9 апреля. По его словам, состав экипажа "Союза МС-18" будет международным. Ранее в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на этом корабле. В Роскосмосе тогда заявили, что ожидают конкретных предложений по полету.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Байконур , США
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