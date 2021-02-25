Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Обнаружена ранее неизвестная группа насекомых 

Lenta.ru 1 час назад
Обнаружена ранее неизвестная группа насекомых
Фото: Zootaxa
Палеонтологи Университета Саймона Фрейзера в Канаде выяснили, что ископаемые насекомые, которые 150 лет ошибочно классифицировались как равнокрылые стрекозы, на самом деле является совершенно новой, ранее неизвестной группой членистоногих. Главное отличие между ними заключается в форме головы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Zootaxa.
Равнокрылые стрекозы имеют короткие широкие головы с круглыми большими глазами по бокам, однако у ископаемых насекомых головы были более вытянутыми вперед и имели относительно небольшие глаза, которые не так сильно выдавались в стороны. Ранее предполагалось, что отличия были ложными и вызваны деформацией при образовании окаменелостей. Новая группа родственна равнокрылым стрекозам и была определена как подотряд Cephalozygoptera.
Самый старый из известных видов Cephalozygoptera жил в эру динозавров в меловом периоде в Китае, а возраст более молодых окаменелостей, найденных во Франции и Испании, составляет около 10 миллионов лет. По словам ученых, они играли важную роль в поддержании пищевых цепочек в водно-болотных угодьях на территории древней Британской Колумбии в Канаде и штата Вашингтон в США. Причина их вымирания остается загадкой.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Последние новости
Опубликованы кадры применения «Искандер-М» в Сирии Опубликованы кадры применения «Искандер-М» в Сирии Минобороны России ответило на заявление Пашиняна об «Искандерах» Минобороны России ответило на заявление Пашиняна об «Искандерах» Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении
Комментарии
Наука и техника , Саймон Фрейзер , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение