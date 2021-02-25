Обнаружена ранее неизвестная группа насекомых 

Палеонтологи Университета Саймона Фрейзера Канаде выяснили, что ископаемые насекомые, которые 150 лет ошибочно классифицировались как равнокрылые стрекозы, на самом деле является совершенно новой, ранее неизвестной группой членистоногих. Главное отличие между ними заключается в форме головы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Zootaxa.

Равнокрылые стрекозы имеют короткие широкие головы с круглыми большими глазами по бокам, однако у ископаемых насекомых головы были более вытянутыми вперед и имели относительно небольшие глаза, которые не так сильно выдавались в стороны. Ранее предполагалось, что отличия были ложными и вызваны деформацией при образовании окаменелостей. Новая группа родственна равнокрылым стрекозам и была определена как подотряд Cephalozygoptera.

Самый старый из известных видов Cephalozygoptera жил в эру динозавров в меловом периоде в Китае, а возраст более молодых окаменелостей, найденных во Франции и Испании, составляет около 10 миллионов лет. По словам ученых, они играли важную роль в поддержании пищевых цепочек в водно-болотных угодьях на территории древней Британской Колумбии в Канаде и штата Вашингтон в США. Причина их вымирания остается загадкой.