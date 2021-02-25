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В России могут заблокировать Twitter 

ИА Regnum 1 час назад
Twitter оказался под угрозой блокировки в России
Фото: РИА Новости
Вероятность блокировки микроблог-сервиса Twitter в России составляет 80−85%. Об этом в эфире НАТ Live заявил первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«По Twitter я оцениваю вероятность блокировки 80%, может быть, даже 85%, и ничего этому не должно помешать», — сказал Малькевич.

По его словам, Twitter потерял ряд позиций в рейтингах популярности, особенно на фоне растущей популярности соцсети Clubhouse и блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.
При этом Малькевич подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность блокировки YouTube в России составляет 10−15%: «Просто потому что не созрели, не предложена рынку альтернатива».
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Наука и техника , Александр Малькевич , Дональд Трамп , США
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