Twitter оказался под угрозой блокировки в России

Вероятность блокировки микроблог-сервиса Twitter в России составляет 80−85%. Об этом в эфире НАТ Live заявил первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«По Twitter я оцениваю вероятность блокировки 80%, может быть, даже 85%, и ничего этому не должно помешать», — сказал Малькевич.
По его словам, Twitter потерял ряд позиций в рейтингах популярности, особенно на фоне растущей популярности соцсети Clubhouse и блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.
При этом Малькевич подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность блокировки YouTube в России составляет 10−15%: «Просто потому что не созрели, не предложена рынку альтернатива».