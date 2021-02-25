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Ученые допустили наличие «двойников» Земли 

Ferra.ru 45 минут назад
Ученые допустили наличие «двойников» Земли
Фото: Ferra.ru
Ученые Копенгагенского университета допустили наличие «двойников» Земли. По их мнению, планеты земного типа очень распространены в галактике.
Согласно данным исследователей, вода на Земле не появилась извне, а изначально присутствовала на ней. Поскольку молекула воды имеет широкую распространенность, исследователи посчитали, что планет с ней много. В то же время, чтобы на планете возникла жизнь вода должна быть в жидком виде, на что влияет расстояние до звезды-хозяина. Так, если она будет находится слишком близко — вода испарится, тогда как существенное расстояние от нее приведет к замерзанию.
В итоге ученые разработали компьютерную модель образования планет, которая позволила понять, что в основе стояла ледяная пыль и миллиметровые частицы углерода, которые вращались около всех молодых звезд Млечного Пути. Специалисты отметили, что молекул воды в Млечном Пути много, что говорит о том, что другие планеты также могли сформироваться по этому пути.
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