Apple откажется от iPad mini

Apple откажется от своего самого компактного планшета в линейке в пользу складных устройств. Об этом сообщается в отчете китайского издания MyDrivers.

По информации инсайдеров, американский IT-гигант собирается похоронить серию компактных планшетов. Уточняется, что iPad mini в ассортименте продукции Apple заменит новый складной iPhone. Вероятнее всего, компания уберет упоминание модели со своего сайта и постепенно будет выводить гаджет из производства и продажи.

Аналитики полагают, что флагманский смартфон будет иметь диагональ экрана в диапазоне между 7,3 и 7,6 дюймами и поддерживать работу со стилусом. Также есть версия, что Apple может избавиться от недорогих и компактных планшетов в связи с тем, что не планирует развивать данное направление и сомневается в том, что рынок небольших iPad имеет перспективы роста.

Первый планшет в серии iPad mini был представлен 23 октября 2012 года. Компания выпустила пять поколений устройств, представитель последнего вышел в марте 2019 года. Оцененный минимум в 38 тысяч рублей iPad mini имеет 7,9-дюймовый IPS-экран, чип Apple A12, поддержку работу в сотовых сетях и стилуса Apple Pencil.