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Apple похоронит iPad mini 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Apple откажется от iPad mini
Фото: Kiyoshi Ota / Getty Images
Apple откажется от своего самого компактного планшета в линейке в пользу складных устройств. Об этом сообщается в отчете китайского издания MyDrivers.
По информации инсайдеров, американский IT-гигант собирается похоронить серию компактных планшетов. Уточняется, что iPad mini в ассортименте продукции Apple заменит новый складной iPhone. Вероятнее всего, компания уберет упоминание модели со своего сайта и постепенно будет выводить гаджет из производства и продажи.
Аналитики полагают, что флагманский смартфон будет иметь диагональ экрана в диапазоне между 7,3 и 7,6 дюймами и поддерживать работу со стилусом. Также есть версия, что Apple может избавиться от недорогих и компактных планшетов в связи с тем, что не планирует развивать данное направление и сомневается в том, что рынок небольших iPad имеет перспективы роста.
Первый планшет в серии iPad mini был представлен 23 октября 2012 года. Компания выпустила пять поколений устройств, представитель последнего вышел в марте 2019 года. Оцененный минимум в 38 тысяч рублей iPad mini имеет 7,9-дюймовый IPS-экран, чип Apple A12, поддержку работу в сотовых сетях и стилуса Apple Pencil.
Ранее инсайдеры рассказали, что LG и Apple договорились о производстве гибких экранов. Корейская компания займется изготовлением дисплеев для складных iPhone. При этом непосредственно поставками компонентов может заняться Samsung. В середине февраля появилась информация о том, что Apple может выйти на рынок складных смартфонов в ближайшие несколько лет.
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Наука и техника , Apple
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