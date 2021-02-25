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NASA получило неожиданный снимок поверхности Венеры 

Ferra.ru и ещё 5 25 февраля 2021
NASA получило неожиданный снимок поверхности Венеры
Фото: РИА Новости
Еще в июле 2020 года исследовательский аппарат Parker Solar Probe, пролетая мимо Венеры, запечатлел ее. И только сейчас NASA получило этот неожиданный снимок с поверхности Венеры. Уникальность фотографии заключается в том, что на ней оказались некоторые детали, которых не должно там быть.
Стоит отметить, что инструмент WISPR, который сделал снимок, состоит из нескольких телескопов с цифровыми матрицами, чувствительными к видимому диапазону электромагнитного излучения. Так, на запечатленном им снимке можно увидеть два важных объекта. В частности, на краю диска Венеры очевидно яркое свечение. По мнению исследователей, оно спровоцировано атомами кислорода, пребывающими в химической реакции на ночной стороне планеты. Второй важной деталью стало темное пятно в центре видимой части диска Венеры. Специалисты находят подозрительным тот факт, что оно совпадает с возвышенностью на поверхности под названием Земля Афродиты.
Aphrodite Terra — Земля Афродиты, Nightglow — свечение кислорода
На данный момент в NASA не нашли достоверное объяснение, как ее получилось разглядеть сквозь облака.
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Наука и техника , NASA , Гринбелт , США
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