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Пользователи нашли способ обозначать случайные твиты как утечки 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Пользователи нашли способ обозначать случайные твиты как утечки
Фото: Ferra.ru
Напомним, что нескольким ранее Twitter добавил в сервис новый маркер «получено путем взлома», который предупреждает о публикациях, основанных на утечках или полученных с помощью взлома. После чего пользователи обнаружили в соцсети уязвимость, которая позволяет пользователям обозначать случайные твиты как утечки.
Публичную огласку этой уязвимости придал старший редактор The Verge Том Уоррен. Он рассказал, что для того, чтобы обозначить случайный твит утечкой нужно лишь вставить в публикацию URL-адрес с ссылкой на материал, основанный на утечке. В таком случае платформа идентифицирует его как ненадежный источник и установить новый маркер.
Такой способ срабатывает в мобильный приложениях и в веб-версии соцсети. На данный момент представители Twitter не комментировали обнаруженную ошибку.
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