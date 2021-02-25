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Производящий технику Apple завод займётся выпуском электромобилей Fisker 

Ferra.ru и ещё 1 11 часов назад
Производящий технику Apple завод выпустит электромобили Fisker
Фото: Ferra.ru
Последние несколько дней в сети появляется всё больше информации о том, что производящий iPhone завод — Foxconn — готовится наладить выпуск электромобилей в партнёрстве с теми или иными компаниями. И вот сейчас стало известно, что одним из них точно станет Fisker.
Об этом заявили представители самой компании, пишет Reuters. При этом в заявлении говорится, что начало выпуска электромобилей бренда намечено уже на конец 2023 года с объёмом более 250 тыс. автомобилей в год.
Foxconn
В рамках достигнутых договорённостей, транспортные средства на электротяге будут поставляться в страны Северной Америки, Европы, в Китай и Индию.
Отметим, что на фоне активизации Foxconn в сфере выпуска электромобилей и слухов о том, что Apple не смогла договориться с Hyundai и Nissan, напрашивается вывод, что купертиновцы в конечном итоге будут выпускать свои Apple Car также на «мощностях» давно зарекомендовавшего себя партнёра.
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Наука и техника , Apple , Reuters , Индия , Китай , Лос-Анджелес , США
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