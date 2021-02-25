Производящий технику Apple завод выпустит электромобили Fisker

Последние несколько дней в сети появляется всё больше информации о том, что производящий iPhone завод — Foxconn — готовится наладить выпуск электромобилей в партнёрстве с теми или иными компаниями. И вот сейчас стало известно, что одним из них точно станет Fisker.

Об этом заявили представители самой компании, пишет Reuters. При этом в заявлении говорится, что начало выпуска электромобилей бренда намечено уже на конец 2023 года с объёмом более 250 тыс. автомобилей в год.

Foxconn

В рамках достигнутых договорённостей, транспортные средства на электротяге будут поставляться в страны Северной Америки, Европы, в Китай и Индию.