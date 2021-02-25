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Исследование подтвердило эффективность спирулины при лечении COVID-19 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Подтверждена эффективность спирулины при лечении COVID-19
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Коллектив исследователей из Израиля и Исландии установил, что применение экстракта водоросли спирулины при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией может облегчить течение болезни.
Как показало исследование, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины в 70 процентах случаев эффективно подавляет цитокиновый шторм при COVID-19 — реакцию иммунной системы, способную привести к летальному исходу.
Один из авторов исследования Асаф Цачор (Asaf Tzachor) указывает, что подобное действие может в итоге снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.
При этом исследователи подчеркивают, что спирулина является натуральным средством и не демонстрирует какие-либо побочные эффекты, сообщает Jerusalem Post.
Ранее врачи объяснили, как сохранить антитела к COVID-19 на значительный срок.
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Наука и техника , Израиль , Исландия
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