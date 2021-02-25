Подтверждена эффективность спирулины при лечении COVID-19

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Коллектив исследователей из Израиля Исландии установил, что применение экстракта водоросли спирулины при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией может облегчить течение болезни.

Как показало исследование, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины в 70 процентах случаев эффективно подавляет цитокиновый шторм при COVID-19 — реакцию иммунной системы, способную привести к летальному исходу.

Один из авторов исследования Асаф Цачор (Asaf Tzachor) указывает, что подобное действие может в итоге снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.

При этом исследователи подчеркивают, что спирулина является натуральным средством и не демонстрирует какие-либо побочные эффекты, сообщает Jerusalem Post