Названа причина утечки воздуха с МКС 

Причиной утечки воздуха с Международной космической станции могут быть не менее шести трещин в корпусе модуля «Звезда». Об этом свидетельствуют переговоры экипажа МКС с Землей, которые транслирует NASA

Экипаж станции 25 февраля продолжает обследовать предполагаемые места утечки воздуха, передает «Интерфакс»

Космонавтам уже удалось установить предварительное местонахождение трех трещин. Они планировали покрыть этот район пластиковыми пленками, чтобы удостовериться, что утечка воздуха наблюдается именно на этом участке.

Позднее космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что при нанесении пленок возникли проблемы, на некоторые места их наклеить не получается.

Как писал «Рамблер», небольшую утечку воздуха на МКС впервые фиксировали в сентябре 2019-го (270 граммов воздуха в сутки). За последние несколько месяцев воздух начал покидать МКС в пять раз быстрее, чем раньше. В августе 2020 года темп утечки вырос до 540 граммов в сутки. В сентябре 2020 скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки.

В декабре стало известно, что на МКС заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. Поиски места утечки были приостановлены до прибытия грузовых кораблей «Прогресс МС-16» и Cygnus, которые должны прибыть на станцию в феврале и доставить на МКС воздух для пополнения запасов и поддержания необходимого давления для устранения утечки.