На картах Google в Чернобыле обнаружили скелеты 

Пользователь картографического сервиса Google Maps, изучавший Чернобыль и его окрестности, обнаружил несколько скелетов. Опубликованный им в TikTok ролик напугал зрителей.

Юзер под ником @googlemapsfun виртуально путешествовал по заброшенным постройкам города. Под крышей одной из них он заметил груду костей, лежавших на проросшей сквозь бетонный пол траве.

За три дня ролик набрал более 4,3 миллиона просмотров. В комментариях предположили, что юзер наткнулся на человеческие останки. «Это человеческие кости», — написал один из комментаторов. «Они выглядят как человеческие», — высказался другой.

Журналисты Daily Star предположили, что кости принадлежат какому-то крупному млекопитающему животному — после катастрофы в заброшенный город вернулись медведи, волки, рыси, олени и лоси.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.