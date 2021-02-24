Realme выпустила беспроводные наушники с шумоподавлением

Компания Realme выпустила бюджетные беспроводные наушники с поддержкой шумоподавления. Речь о Buds Air 2, которые стоят 45 долларов или примерно 3300 рублей.

Наушники получили 10-миллиметровые излучатели с покрытием DLC (Diamond-like Carbon). Отмечается поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.2 и системы активного шумоподавления. Помимо прочего в новинке реализован специальный режим для геймеров Gaming Mode, который обеспечивает низкую задержку передачи сигнала (88 мс).

Работа от одного заряда составляет 25 часов без активного шумоподавления и 22,5 часов с ним. За 10 минут зарядки наушники смогут зарядиться для двух часов прослушивания. В продажу Buds Air 2 поступят в начале марта. Для покупки будут доступны белые и черные наушники.