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Realme выпустила бюджетные беспроводные наушники с шумоподавлением 

Ferra.ru 2 часа назад
Realme выпустила беспроводные наушники с шумоподавлением
Фото: Ferra.ru
Компания Realme выпустила бюджетные беспроводные наушники с поддержкой шумоподавления. Речь о Buds Air 2, которые стоят 45 долларов или примерно 3300 рублей.
Наушники получили 10-миллиметровые излучатели с покрытием DLC (Diamond-like Carbon). Отмечается поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.2 и системы активного шумоподавления. Помимо прочего в новинке реализован специальный режим для геймеров Gaming Mode, который обеспечивает низкую задержку передачи сигнала (88 мс).
Работа от одного заряда составляет 25 часов без активного шумоподавления и 22,5 часов с ним. За 10 минут зарядки наушники смогут зарядиться для двух часов прослушивания. В продажу Buds Air 2 поступят в начале марта. Для покупки будут доступны белые и черные наушники.
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