На парашюте от марсохода Perseverance нашли зашифрованное сообщение 

"Помимо создания невероятных научных достижений, мы надеемся, что наши инженерные усилия могут вдохновить других. Иногда мы оставляем сообщения о нашей работе, чтобы другие могли их найти. Так мы приглашаем вас всех попробовать и показать свою работу", — рассказал Чен.