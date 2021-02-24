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Москва

На парашюте от марсохода Perseverance нашли зашифрованное сообщение 

Москва24 1 час назад
На парашюте от марсохода Perseverance нашли зашифрованное сообщение
Фото: АР/NASA/JPL-Caltech
На развернутом парашюте, который помогал марсоходу NASA Perseverance приземлиться на Марсе на прошлой неделе, обнаружили зашифрованное послание, сообщает The Verge.
Интернет-пользователи смогли быстро расшифровать код. На красно-белом узоре концентрическими кольцами было написано Dare Mighty Things (Не бойтесь могущественных вещей).
Аллен Чен, начальник операции по входу, спуску и посадке компании Perseverance, объяснил обнаруженную надпись на пресс-конференции.

"Помимо создания невероятных научных достижений, мы надеемся, что наши инженерные усилия могут вдохновить других. Иногда мы оставляем сообщения о нашей работе, чтобы другие могли их найти. Так мы приглашаем вас всех попробовать и показать свою работу", — рассказал Чен.

Ранее в NASA показали первое видео, снятое марсоходом Perseverance. В ролике запечатлен в том числе и момент раскрытия самого большого парашюта, когда-либо достигшего иной планеты.
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Наука и техника , NASA
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