В Египте нашли древний рисунок неизвестной науке птицы 

Ученые из Университета Квинсленда ( Австралия ) обнаружили на древнеегипетской «фреске» неизвестную науке птицу. По их мнению, это был гусь незнакомой современным людям и, скорее всего, давно вымершей породы, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

Картина «Мейдумские гуси» была создана около 4600 лет назад на стене богатой гробницы. Ее открыли еще в XIX веке, но тщательного научного анализа эксперты не проводили.

«Очевидно, никто не понял, что на ней изображен неизвестный вид», — отметил автор нового исследования, доктор Энтони Ромилио.

Ученый обратил внимание, что изображенный древним художником гусь не слишком похож на современных красногрудых гусей (Branta ruficollis). На его голове, груди, крыльях и ногах виднелись необычные яркие узоры. При этом он явно не был плодом фантазии, поскольку остальные фигуры были изображены очень реалистично.

«С зоологической точки зрения, египетское произведение искусства является единственным свидетельством этого узорчатого гуся, который, по-видимому, вымер во всем мире», — отметил специалист.

Интересно, что кости гусей египетские археологи ни разу не находили. Останки похожей, но все же другой птицы удалось обнаружить на Крите.

Ученые отметили, что Египет не всегда был пустынным. Там обитало много видов животных. Значительная часть уже вымерла, но древние египтяне успели оставить их изображения в гробницах и храмах. До сих пор наука смогла идентифицировать относительно немногих из этих видов. К ним относятся предшественник современного крупного рогатого скота, зубр (Bos primigenius), и ранее неизвестные виды газели, орикса, антилопы и осла.