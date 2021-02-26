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Большинство предполагаемых трещин на МКС оказались царапинами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 9 минут назад
Большинство трещин на МКС оказались царапинами
Фото: Роскосмос
Обследование еще одного участка на МКС не показало наличие в нем трещин, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

«В одном месте — это царапина. В другом месте — это скол», — передает «Интерфакс» слова Рыжикова в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) .

Как отметил представитель ЦУПа, остается еще один район под трубой, в котором может располагаться трещина. Работы по его временной изоляции планируется начать уже в другие дни.
Тем временем в пятницу подмосковный центр управления полетами попросил Рыжикова закрыть люк в «протекающую» промежуточную камеру «Звезды» и докладывать об изменениях давления воздуха в ней по мановакуумметру каждые четыре часа, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг экипаж МКС временно залатал возможную трещину в российском модуле.
Ранее сообщалось, что в российском модуле МКС засверлят концы трещины для остановки утечки воздуха. Замруководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Белкин сообщил, что экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда».
На МКС была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
В среду российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС не изменился.
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Наука и техника , Дмитрий Белкин , Сергей Рыжиков , ЦУП , РИА Новости , Интерфакс
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