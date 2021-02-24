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Экипаж МКС временно заделал возможные места утечки воздуха 

RT на русском 1 час назад
Экипаж МКС временно заделал возможные места утечки воздуха
Фото: © Роскосмос
Замглавы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха.

«Накануне экипаж провёл временную изоляцию потенциально возможных мест утечки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, результаты работы будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры.
Ранее сообщалось, что космонавты на МКС возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
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Наука и техника , Дмитрий Белкин , Роскосмос , РИА Новости
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