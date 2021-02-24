Астрономы нанесли на карту 25 тысяч черных дыр в космосе 

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Астрономы из Гамбургского университета создали карту участка неба в северном полушарии площадью 740 квадратных градусов. Наблюдения показали, что там находятся 25 тысяч сверхмассивных черных дыр, сообщает Astronomy&Astrophysics.

Исследования велись при помощи системы LOFAR — 52 антенн, установленных в девяти разных странах. Эта система на сегодняшний день является единственной, способной обеспечить высокое разрешение на сверхнизких частотах (менее 100 мегагерц).

Всего ученые зафиксировали на указанном участке 25 247 источников радиоизлучения. Оно исходило от ближних галактик M101, M51, M106), радиогалактик и галактических скоплений.

Исследование позволило открыть большое количество ранее неизвестных объектов. Известно, что сверхмассивные черные дыры располагаются в центре галактик и поглощают вещество.

Наблюдения велись в диапазоне 42-66 мегагерц. Ученые рассчитывают в течение нескольких ближайших лет составить полную карту северного неба. Новые данные помогают лучше понять как структуру отдельных галактик, так и законы строения всей Вселенной.