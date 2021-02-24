Космонавты нашли второе место утечки воздуха на МКС

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Космонавты обнаружили предположительно второе место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на переговоры экипажа с Центром управления полетами (ЦУП).

«Мы хотим сделать термобарьер для утечки, если там трещина под трубой, то она просто притянется», — сказал представитель ЦУП.

Ранее ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на МКС запас российской еды и заплатки для трещин.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года.