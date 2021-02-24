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В марсианском грунте удалось вырастить микробы 

Мир24 и ещё 1 2 часа назад
В марсианском грунте удалось вырастить микробы
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
Ученые провели успешный эксперимент по выращиванию микроорганизмов в куске марсианской почвы. Они использовали фрагмент метеорита, который откололся от Красной планеты и упал на Землю, сообщает Communications Earth & Environment.
Метеорит условно назван «Черной красавицей». Это одно из самых редких веществ на Земле. Он образовался из обломков марсианской коры, возраст которых составляет 4,42 млрд лет (с погрешностью 0,7 млрд).
Ученые измельчили несколько граммов вещества, чтобы воссоздать возможный внешний вид самой ранней и простой формы жизни на Марсе. По их мнению, если на соседней планете некогда существовала жизнь, то, скорее всего, она представляла собой колонии микробов-экстремофилов. Эти микроорганизмы способны выживать в самых неблагоприятных условиях.
Исследования показывают, что несколько миллиардов лет назад атмосфера на Марсе была плотной и насыщенной углекислым газом. Она подходила для хемолитотрофов — организмов, способных улавливать СО2 и превращать неорганические соединения (например, минералы) в энергию.
Ученые «подселили» в марсианскую почву Metallosphaera sedula — архей, найденный в горячих кислых вулканических источниках. Образец был помещен в биореактор, нагрет и окружен воздухом и углекислым газом.
Как показали наблюдения, микроорганизмы действительно смогли расти и трансформировали материал метеорита для построения клеток, оставляя после себя биоминеральные отложения.
«Выращенный на материале марсианской коры микроб сформировал прочную минеральную капсулу, состоящую из сложных фосфатов железа, марганца и алюминия», — пояснили авторы.
Кроме того, ученые наблюдали внутриклеточное образование кристаллических отложений очень сложной природы (оксиды железа, марганца, смешанные силикаты). Такого не наблюдалось в образцах земной почвы.
Исследование не только доказало, что на древнем Марсе могла быть жизнь, но и указало на биосигналы, на которые следует ориентироваться при ее поисках. Ранее сообщалось, что земляне услышали звуки Марса. Они представляли собой рев мотора марсохода вперемешку с завыванием ветра.
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Наука и техника , Австрия
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