Определена вероятность появления «симбиоза» гриппа и COVID-19

«Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если „симбиоз“ коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — академик РАН , иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев

Грипп наиболее активен в России в январе, феврале и марте. В этом году период болезни совпадает с пандемией коронавируса. Ученый отметил, что риски есть, но они не заметны, потому что пока легкий штамм гриппа. Черешнев рекомендует использовать средства защиты, чтобы уменьшить риск наслоения эпидемий, пишет РИА Новости.

«Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок», — рассказал он.