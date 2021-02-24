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Ученые создали программу для диагностики коронавируса по телефону 

Вечерняя Москва и ещё 1 17 минут назад
Ученые создали программу для диагностики COVID-19 по телефону
Фото: Pixabay / Firmbee
Ученые из Австрии создали программу, которая способна диагностировать COVID-19 и другие болезни по симптомам пользователей.
Голосовой помощник общается на 36 языках. Приложение разработали, чтобы снизить нагрузку на телефонные горячие линии, которые оказались перегружены в период пандемии коронавируса.
По словам ученых-разработчиков, точность постановки диагноза равна 96,6 процента.
Искусственный интеллект расценивает заболевание по ряду его ключевых симптомов, таких как: высокая температура, сухой кашель или контакт с носителем COVID-19. При этом медики утверждают, что цифровой помощник может лишь помочь врачам при постановке диагноза, но не заменит их полностью, сообщается в журнале Nature.
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Наука и техника , Австрия
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