Ученые создали программу для диагностики COVID-19 по телефону

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Ученые из Австрии создали программу, которая способна диагностировать COVID-19 и другие болезни по симптомам пользователей.

Голосовой помощник общается на 36 языках. Приложение разработали, чтобы снизить нагрузку на телефонные горячие линии, которые оказались перегружены в период пандемии коронавируса.

По словам ученых-разработчиков, точность постановки диагноза равна 96,6 процента.