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Раскрыты важные подробности нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 

Ferra.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыты подробности нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6
Фото: Xiaomi
Уже в следующем месяцев Xiaomi представит один самых ожидаемых своих смартфонов — Redmi Note 10. А чего ещё от компании ждут с не меньшим, а возможно даже и большим предвкушением? Конечно же выпуск Mi Band 6. И именно о нём и появились важные подробности.
Во-первых, устройство прошло сертификацию сразу у нескольких регуляторов. В том числе у Indonesia Telecom и индийского BIS certifications. Во-вторых, новый браслет получит две важные и давно ожидаемые функции: измерение уровня кислорода в крови (SpO2) и поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Об этом сообщило издание Gizmochina.
Напомним, что прежние утечки также приписывали Xiaomi Mi Band 6 увеличенный в сравнении с предшественником дисплей, сразу две версии (с NFC и без него), а также встроенный GPS-модуль.
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