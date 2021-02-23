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NASA опубликовало видео посадки «Perseverance» 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
22 февраля NASA опубликовало видео посадки ровера "Perseveranсe" на поверхность Марса. Perseverance совершил успешную посадку на Марс в ночь на 19 февраля и спустя несколько минут сделал первую фотографию поверхности планеты. С помощью аппарата NASA планирует обнаружить следы жизни на Марсе. На кадрах запечатлены все этапы спуска марсохода, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Марса и заканчивая отделением посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты.
В NASA отметили, что роверу не удалось записать звук во время посадки из-за проблем программного характера, однако, находясь на поверхности Марса, он записал две короткие аудиодорожки.
Наука и техника , Видео , NASA
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