Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Спутник V» прошел процедуру регистрации в Киргизии 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
«Спутник V» прошел процедуру регистрации в Киргизии
Фото: EPA/ТАСС
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" официально прошла процедуру регистрации в Киргизии. Об этом сообщил во вторник Минздрав республики.

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, "Гам-ковид-вак" ("Спутник V")", — говорится в сообщении.

Как отмечает Минздрав, регистрация вакцины "Спутник V" позволит в ближайшее время начать вакцинацию населения.
Как заявил ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, республика направила в РФ заявку на получение 500 тыс. доз вакцины "Спутник V". Обсуждается вопрос о ее производстве на территории Киргизии, которая в рамках программы COVAX также рассчитывает получить 1,2 млн доз вакцин. По словам министра, в марте ожидается поступление первых 504 тыс. доз от британско-шведской компании AstraZeneca.
С начала пандемии в Киргизии выявлено более 85 тыс. инфицированных коронавирусом, 82,5 тыс. из них выздоровели, 1,45 тыс. умерли. За год в республике, в которой проживают 6,5 млн человек, были зафиксированы две вспышки распространения коронавируса: первая — в конце июня прошлого года, когда медики ежедневно регистрировали 900 — 1,2 тыс. случаев за 24 часа; вторая — в конце прошлого года, тогда количество инфицированных составляло около 300 в день. В стране продолжает действовать объявленный в марте 2020 года режим чрезвычайной ситуации.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
ТАСС: последние новости
Блинкен заявил о готовности США взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности Блинкен заявил о готовности США взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности Посадка марсохода NASA Perseverance. Видеотрансляция Посадка марсохода NASA Perseverance. Видеотрансляция В Австрии рассказали о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу В Австрии рассказали о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу
Комментарии
Наука и техника , Минздрав РФ , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
02:22
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
Общество
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
00:16
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
Наука и техника
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
01:11
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
Наука и техника
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение