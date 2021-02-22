NASA опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance.

Марсоход оказался на поверхности Красной планеты 18 февраля.

Зонд начал передавать черно-белые снимки практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видео файлов с его камер потребовалось несколько дней.

В NASA отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать возможность посадки на Марс». Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс — от выпуска парашюта до его приземления.