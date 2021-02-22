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Москва

NASA опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance 

Говорит Москва и ещё 1 14 минут назад
NASA опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance.
Марсоход оказался на поверхности Красной планеты 18 февраля.
Зонд начал передавать черно-белые снимки практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видео файлов с его камер потребовалось несколько дней.
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В NASA отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать возможность посадки на Марс». Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс — от выпуска парашюта до его приземления.
Оборудованию не удалось записать звук посадки, на представленных кадрах процесс посадки сопровождается командами и комментариями ЦУП.
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Наука и техника , Видео , ЦУП , NASA
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