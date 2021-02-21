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Астрономы нанесли на карту неба более 25 тыс. сверхмассивных черных дыр 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Астрономы нанесли на карту неба более 25 тыс. черных дыр
Фото: РИА Новости
Международная группа астрономов создали подробную карту звездного неба, на которой изображено более 25 тыс. сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
По словам специалистов, это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Новые данные им удалось получить с помощью уникальной системы радиотелескопов LOFAR. Ученые следили за явлениями на радиочастотах от 42 до 66 мегагерц, а карту создали после объединения 256 часов наблюдений, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Phys.org.

«Это результат многолетней работы над невероятно сложными данными. Нам пришлось изобрести новые методы преобразования радиосигналов в изображения», — отметил руководитель исследования Франческо де Гасперин.

На данный момент карта охватывает 4% северного неба, однако астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на нее все северное небесное полушарие.
Ранее астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG37, обнаруженный в 2018 году и получивший имя Farfarout, действительно является самым удаленным объектом из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Он официально занесен в электронный Циркуляр малых планет.
Напомним, в 2016 году астрономы из Канады и Европы нашли за орбитой Нептуна карликовую планету, которая имеет рекордное удаление от Солнца. Отмечалось, что планета 2015 RR245 удаляется от Солнца примерно в 120 раз дальше, чем Земля, что является рекордом.
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Наука и техника , РИА Новости , Канада
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