Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Космонавт показал редкий снимок ночного Петербурга 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Космонавт показал редкий снимок ночного Петербурга
Фото: ТАСС
Российский космонавт Международной космической станции Олег Кононенко опубликовал в социальной сети редкий снимок ночного Санкт-Петербурга.
По данным представителей Роскосмоса, Петербург нечасто попадает на снимки из космоса, так как географические координаты города не совпадают с траекторией полёта МКС.
В корпорации добавили, что увидеть космическую станцию в небе также является большой удачей. МКС можно заметить лишь тогда, когда она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определённом отрезке траектории.

Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в День всех влюблённых поделился с подписчиками уникальными кадрами, снятыми с орбиты МКС. На одном из фото он показал африканское озеро Чад. По его словам, размеры озера постоянно меняются из-за чередования сезонов дождей и засухи, а также с тем, что местные жители активно используют воду из единственного постоянного и полноводного притока Чада — реки Шари.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
News.ru: последние новости
Астероид размером со стадион приближается к Земле Астероид размером со стадион приближается к Земле Американский грузовик Cygnus пристыковался к МКС Американский грузовик Cygnus пристыковался к МКС Илон Маск проверил у сотрудников SpaceX иммунитет к COVID-19 Илон Маск проверил у сотрудников SpaceX иммунитет к COVID-19
Комментарии 1
Наука и техника , Олег Кононенко , Роскосмос , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение