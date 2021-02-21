Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Полностью рассекречен бюджетный Galaxy A52 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Полностью рассекречен бюджетный Galaxy A52
Фото: Ferra.ru
Пока Samsung не представила преемника бюджетного смартфона Galaxy A51 — Galaxy A52, но мы уже знаем о нём почти всё. Сайт WinFuture опубликовал характеристики устройства и назвал цвета, в которых оно выйдет, а также цены.
Samsung выпустит Galaxy A52 в двух версиях: базовый 4G-смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 720G и 5G-модель на Snapdragon 750G. Стандартный смартфон будет стоить 349 евро, а 5G — 429 евро.
Что касается цветов, то смартфон будет доступен в белом, чёрном, синем и сиреневом цветах. Galaxy A52 будет оснащён SuperAMOLED экраном диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей. Также в него будет врезана 32-Мп фронтальная камера. Основная камера получит главный 65-Мп датчик, ультраширокоугольный 8-Мп модуль, а также сенсоры на 5 и 2 Мп. Со смартфона можно будет записывать 4K-видео.
Устройство также получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 25-Вт зарядки. Двойной слот под симки и NFC прилагаются.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Ferra.ru: последние новости
Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс В России изобрели экономичную подзарядку гаджетов от тепла тела В России изобрели экономичную подзарядку гаджетов от тепла тела Обнаружено омолаживающее организм лекарство Обнаружено омолаживающее организм лекарство
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение