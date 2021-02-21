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«Как мочалкой закрыть»: в США найден олень с волосатыми глазами 

Газета.Ru 1 час назад
В США обнаружили оленя с шерстью на глазных яблоках
Фото: National Deer Association
В США ветеринары описали оленя с шерстью на глазных яблоках. Причиной патологии стало отклонение в эмбриональном развитии — на месте роговицы сформировалась кожа. Подобные образования — дермоиды — встречаются у людей и разных видов животных, но у оленей до этого наблюдалось лишь один раз.
Оленя с растущей прямо на глазных яблоках шерстью обнаружили американские специалисты. Это оказался лишь второй подобный случай, известный в мире. Подробнее о нем сообщается в журнале Quality Whitetails.
Агентство ресурсов дикой природы штата Теннесси разместило у себя на сайте кнопку для сообщений о больных оленях и вскоре получило запрос из Фаррагута, пригорода Ноксвилла.

«Нам сообщили об олене, который ходит кругами, у него кровотечение, он не пугается людей вокруг и у него что-то с глазами», — говорит биолог Стерлинг Дэниелс.

Местная полиция и служба по отлову животных тоже получили сообщения от жителей и отреагировали первыми, убив оленя. По просьбе Дэниелса они сохранили голову в холодильнике. Затем он отправил голову в Юго-восточное объединенное подразделение по изучению болезней в дикой природе ветеринарной школы Университета Джорджии.
Анализы показали, что животное страдало от эпизоотической геморрагической лихорадки, которая часто смертельна для белохвостых оленей. Болезнь могла отчасти объяснить его потерю страха перед людьми и кровотечение, но шерсть на глазах оставалась загадкой.
Ветеринары из Университета Джорджии классифицировали их как дермоиды роговицы.

«Дермоиды — это разновидность хористомы, нормальной ткани, которая разрослась в непредназначенном для этого месте, — написали они в заключении. — Дермоиды — это кожеподобная ткань, расположенная на теле там, где кожи не должно быть. Дермоиды роговицы, как и у этого оленя, часто содержат элементы нормальной кожи, включая волосяные фолликулы, потовые железы, коллаген и жир. Образования обычно доброкачественные (неинвазивные) и врожденные, появившиеся, вероятно, в результате эмбрионального дефекта развития».

Другими словами, из-за отклонения на этапе формирования организма вместо роговицы у оленя образовалась кожа, покрытая мехом. Само же строение глаза оказалось нормальным.
Оленю было около полутора лет и, по всей видимости, он появился на свет уже с этими новообразованиями.

«Мы предполагаем, что они врожденные, — говорит доктор Николь Немет. — Вероятно, дермоиды развивались постепенно, и олень со временем мог адаптироваться к сужающемуся полю зрения. То, насколько быстро развиваются дермоиды, плохо изучено — скорее всего, скорость может варьироваться от случая к случаю».

Хотя в районе, где обнаружили оленя, не слишком много охотников и хищных животных, специалисты все равно удивлены, что ему удалось прожить так долго. Дэниелс сомневается, что олень вообще мог видеть.

«Возможно, он различал день и ночь, но вряд ли разбирал, куда идет, — говорит он. — Это как закрыть глаза мочалкой. Но, если дермоиды развивались постепенно, он отчасти смог приспособиться».

Не исключено, что выжил он благодаря матери, которая была рядом первые месяцы жизни, а, возможно, и дольше.

«Дермоиды были зарегистрированы у многих видов домашних животных, чаще всего у собак и коров, но редко наблюдались у оленей», — отмечают ветеринары.

Фактически, это всего второй зарегистрированный случай дермоидов роговицы у оленей. Первым животным стала полуторагодовалая лань из Луизианы, которую убил местный охотник. На левом ее глазу находились три отдельных образования. Они состояли из густо покрытой шерстью кожи, которая крепилась на соединительную ткань. Также в образованиях обнаружилась хрящевая и даже костная ткань.
Хотя дермоиды и мешают видеть, на здоровье животного или популяции они не сказываются, отмечают специалисты. Также они могут образоваться не на роговице, а на склере, но и это не вредит здоровью. Дермоиды, в том числе и с волосами, встречаются и у людей. Их можно удалить в косметических целях, но заметного улучшения зрения это, как правило, не приносит.
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Наука и техника , Статьи , США
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