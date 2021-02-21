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В России зарегистрировали тест для выявления мутаций коронавируса 

RT на русском и ещё 5 37 минут назад
В России зарегистрировали тест для выявления мутаций COVID-19
Фото: ТАСС
В России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Самойлова подчеркнула, что созданный препарат показал высокую эффективность и точность определения результатов.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что на сегодняшний день британский штамм коронавируса практически не распространяется в России.
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Наука и техника , Анна Попова , Алла Самойлова , Роспотребнадзор , Росздравнадзор
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