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На Сахалине кита редкого вида выбросило на берег 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Кита редкого вида выбросило на берег на Сахалине
Фото: lisitsyn_sakhalin, instagram
В районе села Горнозаводск на Сахалине на берег выбросило мертвого кита. Эксперты полагают, что этот вид — редкий черный плавун.
Такое предположение удалось сделать благодаря размерам животного — в длину он порядка 8,5 метров. Как правило, длина тела северного плавуна составляет 10,7—12,8 метров — поэтому, как считают специалисты, кит вполне может быть редчайшим малым плавуном. Или же, возможно, что этот кит был еще молодым, не успев достигнуть взрослого размера.
В настоящий момент остается ожидать результаты экспертизы из Москвы: производятся поиски человека, который сможет привезти образец кожи кита в столицу.
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Наука и техника , Горнозаводск , Москва , Пермский Край
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