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Ученый спрогнозировал появление города-миллионника на Марсе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 6 минут назад
Ученый спрогнозировал появление города-миллионника на Марсе
Фото: Reuters
Обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник, считает президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.
Ученые надеются, что миссии, подобные аппарату Perseverance, приближают человечество к реализации пилотируемых полетов на Марс. Зубрин предполагает, что постоянное присутствие людей на Огненной планете возможно уже к 2030 году, передает РИА «Новости».
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Бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заявлял, что пилотируемые полеты на Марс можно будет осуществить к 2026 году, однако, по мнению ученого, этот план будет скорректирован.

«Это вероятнее всего займет время до 2030 года. Вероятно, что к 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды», — сказал Зубрин.

Ученый считает слишком «амбициозными» планы Маска по отправке на Марс миллиона человек уже к 2050 году. «Но мы можем отправить к этому времени одну тысячу людей, они создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности на Марсе для того, чтобы была возможность поддерживать жизнедеятельность большего числа людей. Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100», — считает Зубрин.
Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. В Кремле прокомментировали высадку американского аппарата на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , NASA , РИА Новости
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