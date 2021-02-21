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Ученые оценили срок сохранения иммунитета к COVID-19 

Газета.Ru и ещё 2 7 минут назад
Ученые изменили мнение о сохранности иммунитета к COVID-19
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Специалисты из австрийского Медицинского университета Инсбрука заявили о сохранении иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией в течение восьми месяцев, сообщает Euronews.
Ученые наблюдали за иммунитетом к COVID-19 у людей, заразившихся коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.

"Исследователи обнаружили, что около 90% людей с положительным результатом теста в апреле все еще имели антитела к вирусу в ноябре", — указано в сообщении.

При этом руководитель программы Вегене Тамир Борена отметила, что полученные результаты подтверждаются аналогичными исследованиями в других странах.

"То, что мы обнаружили, сильно коррелирует с выводами нескольких других вышедших исследований, например, в Великобритании несколько недель назад, которые показали, что 88% людей все еще имеют иммунитет через шесть месяцев", — рассказала она.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал долю россиян, которые выработали иммунитет к коронавирусу нового типа.
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Наука и техника , Евгений Тимаков , Австрия , Инсбрук , Великобритания
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