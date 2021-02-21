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Оценены шансы заражения птичьим гриппом при употреблении мяса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 13 минут назад
Оценен риск заражения птичьим гриппом через мясо курицы
Фото: ТАСС
Заразиться птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы невозможно, рискуют заразиться только сотрудники птицеферм, контактирующие с больными животными, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Александра Гамбарян.
По ее словам, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм, поскольку они контактируют с больными животными и дышат вирусом, который поднимается в воздух вместе с пылью, сообщает ТАСС.
Гамбарян призвала россиян быть спокойными, поскольку заразиться птичьим гриппом, употребляя курицу в пищу, невозможно «даже если вы ее сырую съедите».
В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России.
Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что организация получила уведомление от России о случаях заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8).
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Наука и техника , Общество , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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