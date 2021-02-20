Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Huawei сократит количество смартфонов 

Lenta.ru 1 час назад
Huawei сократит количество смартфонов
Фото: Aly Song / Reuters
Huawei намерена сократить производство смартфонов из-за санкций. Об этом сообщает агентство Nikkei.
Как стало известно корреспонденту Nikkei, китайская корпорация уже уведомила своих поставщиков, что планирует заказать компоненты для 70-80 миллионов единиц смартфонов. Об этом журналистам рассказали источники в партнерских компаниях Huawei. Таким образом, количество выпущенных в 2021 году смартфонов сократится более чем на 60 процентов — против 189 миллионов штук в 2020 году.
Согласно отчету инсайдеров, компания сосредоточится на производстве и выпуске смартфонов с поддержкой 4G. Это вызвано тем, что в условиях американских санкций Huawei испытывает трудности с тем, чтобы наладить поставки компонентов для телефонов с поддержкой связи пятого поколения. Некоторые поставщики рассказали, что количество выпущенных устройств может сократиться к концу года до 50 миллионов единиц.
Журналисты ссылаются на отчет агентства IDC, согласно которому в 2020 году китайская корпорация опустилась на третье место на глобальном рынке смартфонов. Huawei пропустила вперед Samsung и Apple. Согласно прогнозу аналитиков, в 2021 году компания может потерять еще больше позиций из-за экспортных ограничений США.
В конце января стало известно, что Huawei может избавиться от сегмента флагманов и продать дочерние бренды P и Mate другим компаниями. Представители корпорации, к которым журналисты обратились за комментарием, опровергли факт проведения переговоров и вероятность продажи. Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, в ноябре ей пришлось продать свой дочерний бренд Honor, чтобы освободить его от ограничений.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному
Комментарии 1
Наука и техника , Apple , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть