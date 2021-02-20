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Посадочный аппарат «Луны-25» успешно прошел акустические испытания 

ТАСС 1 час назад
Посадочный аппарат «Луны-25» прошел акустические испытания
Фото: Wikipedia
Посадочный аппарат станции "Луна-25", которая осенью должна отправиться к естественному спутнику Земли, успешно прошел акустические испытания. Об этом пишет ракетно-космическая корпорация "Энергия".
Во время испытаний аппарат находился в специальной камере. Там на него действовали звуковые волны в широком диапазоне частот. По словам руководителя центра экспериментальной отработки полноразмерных изделий и их составных частей РКК "Энергия" Михаила Семенова, аналогичные нагрузки аппарат будет испытывать во время полета ракеты.

"Акустическая камера позволяет достигать уровня звука в 160 децибел", — уточнил специалист.

Успех испытаний подтвердил визуальный осмотр, который провели инженеры НПО им. С. А. Лавочкина.
"Луна-25" станет первым отечественным аппаратом на естественном спутнике Земли в современной истории России. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной — 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина сообщали, что аппарат будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
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Наука и техника , РКК Энергия , НПО им. С.А. Лавочкина
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