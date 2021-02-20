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Ученые заявили об угрозе дефицита жизненно важного ресурса на Земле 

runews24.ru 51 минуту назад
Ученые заявили об угрозе дефицита фосфора на Земле
Фото: pixabay
По информации группы международных ученых, в будущем человечеству угрожает дефицит фосфора на планете, что может спровоцировать голод на Земле.
Фосфор очень востребован в производстве сельхозпродуктов, а его нехватка грозит опасными последствиями. К дефициту этого жизненно важного ресурса может привести нерациональное применение минеральных удобрений, которые впоследствии вымываются в океаны. Применение фосфорных удобрений за последние полвека увеличилось примерно в 50 раз. По расчетам специалистов, к 2050 г. эта цифра может увеличиться еще в 2 раза.
Согласно теоретическим моделям, дефицит фосфора человечество может ощутить уже через 80 лет.
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