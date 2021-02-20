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Программист из Петербурга устал ждать и сам написал Clubhouse для Android 

News.ru 46 минут назад
Программист из Петербурга написал Clubhouse для Android
Фото: Roman Moebius via www.imago-imag/Global Look Press
Разработчик из Санкт-Петербурга за полтора дня написал приложение, которое позволит пользоваться соцсетью Clubhouse на Android. Версия неофициальная, но в ней работает почти всё.
Однако получать уведомления, использовать функции модерации и создания комнат пока нельзя, пишет портал vc.ru.
Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, заведёт ли Кремль аккаунт в новой социальной сети Clubhouse. По его словам, пока что ведомству хватает существующих механизмов информирования, сообщал NEWS.ru.
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Наука и техника , Интернет , Дмитрий Песков , Санкт-Петербург
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