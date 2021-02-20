Программист из Петербурга написал Clubhouse для Android

Разработчик из Санкт-Петербурга за полтора дня написал приложение, которое позволит пользоваться соцсетью Clubhouse на Android. Версия неофициальная, но в ней работает почти всё.

Однако получать уведомления, использовать функции модерации и создания комнат пока нельзя, пишет портал vc.ru.

Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса.