Программист из Петербурга написал Clubhouse для Android

Разработчик из Санкт-Петербурга за полтора дня написал приложение, которое позволит пользоваться соцсетью Clubhouse на Android. Версия неофициальная, но в ней работает почти всё.
Однако получать уведомления, использовать функции модерации и создания комнат пока нельзя, пишет портал vc.ru.
Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, заведёт ли Кремль аккаунт в новой социальной сети Clubhouse. По его словам, пока что ведомству хватает существующих механизмов информирования, сообщал NEWS.ru.