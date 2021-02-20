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Впервые показана внешность RedmiBook Pro 

Ferra.ru 46 минут назад
Redmi впервые показал внешность RedmiBook Pro
Фото: Redmi
25 февраля должна состояться презентация серии смартфонов Redmi K40. Но, как оказалось, не их одних. Xiaomi также представит ноутбук RedmiBook Pro. И мы наконец увидели его целиком.
Ранее бренд Redmi показывал новый ноутбук по кусочкам на постерах. Было ясно, что устройство получит клавиатуру с подсветкой, алюминиевый корпус, разъёмы USB Type-C и HDMI.
Теперь на официальной странице RedmiBook в соцсети Weibo появился постер с целым ноутбуком:
Заметно, что ноутбук получит довольное тонкие рамки, и в целом стандартный дизайн.
Благодаря ранним утечкам известно, что RedmiBook Pro выйдет в двух версиях — с экраном на 15 и 14 дюймов. Ноутбук будет базироваться на процессорах Intel Core 11-го поколения и получит видеокарту NVIDIA GeForce MX450.
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