В центре Москвы археологи нашли элемент копья XVII века 

Во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице археологи обнаружили фрагмент копья XVII века — вток, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия. Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов , сейчас археологам предстоит бережно очистить и отреставрировать находку для дальнейшей передачи артефакта в музей.

"Удачно совпало, что накануне Дня защитника Отечества столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это вток — элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою", — рассказал Емельянов.

Он также отметил, что обычному человеку предмет может показаться непримечательным, однако для специалистов такая находка является достаточно редкой и представляет огромный научный и исторический интерес. Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю.