Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха 

РИА Новости 13 минут назад
Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха
Фото: Роскосмос
Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранение с помощью средств, доставленных грузовым кораблем "Прогресс", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
В декабре 2020 года поиск мест утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" был приостановлен, люк в нее закрыли и камеру регулярно наддували воздухом для компенсации утечки.
В субботу специалист подмосковного центра управления полетами рассказал космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову о графике работ, предусматривающем поиск мест утечки с помощью микроскопа, использование видеокамер и средств для герметизации мест утечки.
"Прогресс МС-16" 17 февраля доставил на МКС 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха, мощный микроскоп для поиска мест утечки и ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса промежуточной камеры модуля "Звезда".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной четыре с половиной сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском еще одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что из-за утечки давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в час. Тем не менее для компенсации утечки станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Умер народный артист Андрей Мягков Умер народный артист Андрей Мягков "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Владимир Соловьев , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Иван Вагнер , Сергей Крикалев , Сергей Рыжиков , Роскосмос , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
00:39
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
Происшествия
Фура протаранила машину с полицейскими
00:47
Фура протаранила машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение