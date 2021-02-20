Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха 

Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранение с помощью средств, доставленных грузовым кораблем "Прогресс", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА

В декабре 2020 года поиск мест утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" был приостановлен, люк в нее закрыли и камеру регулярно наддували воздухом для компенсации утечки.

В субботу специалист подмосковного центра управления полетами рассказал космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову о графике работ, предусматривающем поиск мест утечки с помощью микроскопа, использование видеокамер и средств для герметизации мест утечки.

"Прогресс МС-16" 17 февраля доставил на МКС 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха, мощный микроскоп для поиска мест утечки и ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса промежуточной камеры модуля "Звезда".

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной четыре с половиной сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском еще одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.