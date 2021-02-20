В России переболевших COVID будут восстанавливать током

В России переболевших COVID-19 могут начать восстанавливать током. Об этой инициативе рассказал заведующий лабораторией физиологии движений Петербургского института имени Павлова Юрий Герасименко.
Так, предполагается, что переболевшим коронавирусной инфекцией начнут стимулировать спинной мозг через кожу посредством специальных токов. Ожидается, что это поможет восстановить дыхательную функцию после болезни.
Отмечается, что в ходе исследований было установлено, что параметрами дыхания можно манипулировать с помощью влияния на спинной мозг. У людей, столкнувшихся с COVID-19, увеличиваются параметры вдоха и выдоха. Восстановление током уже было утверждено в качестве технологии лечения. Врач отметил, что терапия, подразумевающая стимуляцию током, уже применяется для людей с перенесенным инсультом. Это помогает им легче передвигаться.