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Ученые создали «черную дыру» и доказали излучение Хокинга 

Lenta.ru 44 минуты назад
Ученые создали «черную дыру» и доказали излучение Хокинга
Фото: phys.org
Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения Хокинга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
«Черная дыра» состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, поэтому звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи «горизонта событий» газ протекал медленно, поэтому звуковые волны могли свободно перемещаться.
В обычной черной дыре излучение Хокинга появляется, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь. Исследователи обнаружили, что у аналога черной дыры возникает пара звуковых волн, а также подтвердили корреляцию между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз в течение 124 дней.
Ранее физики из Мексики и Израиля впервые продемонстрировали существование излучения Хокинга с помощью сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна. Однако до сих пор подтвердить устойчивость излучения не удавалось.
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Наука и техника , Израиль , Мексика
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