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Россия запустит 29 ракет в космос в 2021 году 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Россия запустит 29 ракет в космос в 2021 году
Фото: globallookpress.com
Россия запустит 29 ракет космического назначения в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«29 планируем только ракет космического назначения», — сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Отмечается, что в 2020 году было выполнено 17 пусков ракет космического назначения и 7 пусков боевых ракетных комплексов.
Ранее ракета «Союз-2» успешно вывела на орбиту военный спутник. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, выведение космического аппарата на орбиту прошло в штатном режиме.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос
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