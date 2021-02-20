Россия запустит 29 ракет в космос в 2021 году 

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Россия запустит 29 ракет космического назначения в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«29 планируем только ракет космического назначения», — сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Отмечается, что в 2020 году было выполнено 17 пусков ракет космического назначения и 7 пусков боевых ракетных комплексов.