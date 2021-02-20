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Москва

Рогозин анонсировал запуск первого российского радиолокационного спутника 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Из важных пусков этого года я также бы отметил, безусловно, это запуск радиолокационного аппарата, впервые мы переходим на радиолокацию", — сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле и показанной телеканалом "Россия 24".

При этом Рогозин не упомянул название космического аппарата, но известно, что на 2021 год были запланированы запуски первых радиолокационных спутников "Обзор-Р" с космодрома Плесецк и "Кондор-ФКА" с Восточного.
Рогозин ответил мемом на высадку аппарата США на Марс
В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос , Архангельская Область , Плесецк
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