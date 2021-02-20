Планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

НАСА опубликовало в Twitter фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.

На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.

"Этот снимок с камеры на моем "реактивном ранце" запечатлел меня в воздухе, как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут "от имени" Perseverance.

NASA

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

NASA

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.