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Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс 

РИА Новости 15 минут назад
Рогозин ответил мемом на высадку аппарата США на Марс
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter мем в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance.

"Первое, что увидели американцы на Марсе", — гласит подпись под публикацией Рогозина.

На фотоколлаже, размещенном главой "Роскосмоса", на первый снимок Perseverance с поверхности красной планеты наложена фотография самого Рогозина, "заглядывающего" в камеру американского марсохода.
@Rogozin
Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.
Кремль поприветствовал высадку аппарата США на Марс
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
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