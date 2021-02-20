Рогозин ответил мемом на высадку аппарата США на Марс

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter мем в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance.

"Первое, что увидели американцы на Марсе", — гласит подпись под публикацией Рогозина.

На фотоколлаже, размещенном главой "Роскосмоса", на первый снимок Perseverance с поверхности красной планеты наложена фотография самого Рогозина, "заглядывающего" в камеру американского марсохода.

@Rogozin

Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.