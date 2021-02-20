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Москва

Названа причина затопления космической станции «Мир» 

Lenta.ru 54 минуты назад
Отказы оборудования назвали причиной затопления станции «Мир»
Фото: NASA / Wikimedia
Бывший глава Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев раскрыл причины затопления советско-российской космической станции «Мир». Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, постоянно возникавшие отказы оборудования угрожали безопасности экипажа, а техническое состояние орбитального комплекса не позволяло продолжать его эксплуатацию.

«Мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей», — объяснил он.

Коптев признался, что если бы сегодня эта ситуация повторилась и он обладал теми же полномочиями, он бы принял аналогичное решение о затоплении станции.
«Мир» начали развертывать на околоземной орбите 35 лет назад, 20 февраля 1986 года. Комплекс провел в космосе 5511 суток, из них 4594 дня станция была обитаема. За это время на станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций.
20 января на российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказала система получения кислорода «Электрон-ВМ». Помимо этого, космонавты сообщили о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха.
В сентябре 2020 года на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца. Через месяц в российском сегменте ломался туалет, пылесос и система получения кислорода «Электрон-ВМ».
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Комментарии 1
Наука и техника , Ситуация в мире , Юрий Коптев , Роскосмос , РИА Новости
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